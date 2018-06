Se estrena “San Bartolo”, obra inspirada en víctimas del caso "Sodalicio"

La obra se centra en los testimonios de Álvaro Urbina, víctima de abuso sexual del Sodalicio, y la única que ha dado su nombre públicamente hasta el momento. El Movimiento Sodalicio de Vida Cristiana fue fundado en Lima en 1971 por Luis Fernando Figari. Desde hace unos años varios miembros de su comunidad han sido denunciados por haber cometido abusos físicos, sicológicos y sexuales a jóvenes que se unían a su misión con la única ilusión de construir un mundo mejor.

“El Teatro La Plaza busca hablar de temas relevantes, que aquejan nuestro país de manera estructural, a través de su programación. El caso Sodalicio registra el mayor número de denuncias de abusos por parte de la Iglesia católica, denuncias que han prescrito por su antigüedad y que no han recibido condena. “¿Cómo podemos hablar de confianza y reconciliación en el Perú de hoy si no reconocemos estas violaciones a los derechos humanos, y permitimos que permanezcan impunes?”, comenta Chela De Ferrari, directora artística del Teatro La Plaza.

San Bartolo se empieza a crear desde hace un año a partir de los testimonios de ex miembros del Sodalicio, centrándose en el de Álvaro Urbina, así como de documentos periodísticos y asesorías de expertos en el tema como Paola Ugaz y Pedro Salinas, autores del libro Mitad monjes, mitad soldados. Los autores de la obra partieron de la investigación del caso Sodalicio para armar el texto, mezclando hechos reales y de ficción para completar la propuesta teatral.

Clavier y Tangoa, coinciden en que un aspecto fundamental del proceso para lograr este resultado fue viajar para conocer a Álvaro Urbina, quien, en el año 96, con tan solo 14 años, fue abusado sexualmente por su mentor espiritual Jeffery Daniels, según les da cuenta a los autores en largas sesiones de trabajo.

“El teatro, al contrario del Sodalicio, no busca el silencio, si no, la discusión en torno a los temas que atañen a nuestra comunidad¨, reflexionan Clavier y Tangoa. ¨Es valioso para nosotros, como jóvenes directores, acompañados por un elenco de nuestra misma generación, contar con un espacio como La Plaza para hablar sobre este caso que no debe entenderse como un hecho aislado, sino como la consecuencia de la forma en la que entendemos las relaciones sociales en nuestro país”, señalan.

San Bartolo, se presenta en el marco del aniversario número 15 del Teatro la Plaza. Lo celebra con una programación de cuatro obras peruanas que plantean abrir un diálogo que enriquece nuestra visión sobre temas urgentes para nuestra sociedad.

Sergio Gjurinovic, Gabriel González, Ítalo Maldonado, Juan Carlos Pastor, Claret Quea, Diego Carlos Seyfarth, Stefano Tosso, y Nicolás Valdés serán los encargados de narrar esta historia a partir del jueves 21 de junio en el Teatro La Plaza, ubicado en el Centro Comercial Larcomar.

Las entradas para San Bartolo ya están a la venta en Teleticket de Wong y Metro y a través del Call Center de La Plaza 505-0550. Las funciones van de jueves a martes a las 8 pm y domingos a las 7 pm.