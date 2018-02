Salsa Vip: Josimar, Yahaira Plasencia y otros salseros se juntan en un conciertazo por el mes del amor

¡Ya no falta nada para una noche de SALSAVIP! El junte de reconocidos salseros de nuestra capital, Josimar y su Yambú, Yahaira Plasencia, Los Barraza, Gaby Zambrano, La Novel, Son la Clave y You Salsa se presentarán en el “Centro de Convenciones Scencia”. Por primera vez juntos en la molina.

Si en “El día del amor” no pudiste salir con pareja, porque se pelearon, por falta de tiempo o por temas de trabajo, este viernes 16 de febrero la tienes que hacer sí o sí. Pasarás una noche espectacular con esa persona que tanto quieres a ritmo de salsa y timba hasta las últimas consecuencias.

Y si no tienes pareja, eso no es motivo para no ir. Puedes ir con los amigos del trabajo, barrio, etc. porque también se celebra El día de la Amistad.

Esa noche será para nunca olvidarlo, gozarás todos éxitos de Josimar, ya que su salsa ‘perucha’ está haciendo muy bien aceptada por los peruanos. Asimismo, veremos la sensualidad y escucharemos la voz potente de la mediática “reina del toto”, Yahaira Plasencia.

Contemplaremos la belleza y talento de la salsera revelación 2017, Gaby Zambrano, una guapa chica que ya viene derrochando talento en discoteca y locales que se presenta.

Ellos y otros salseros con gran talento, armarán la fiesta este viernes 16 de Febrero desde las 8:00 pm en La Scencia de la Molina, ubicado en la Av. La Molina 1131- al costado C. C. La Rotonda. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Es importante mencionar que se contará con seguridad garantizada dentro y fuera del local para la tranquilidad de todos los asistentes al local.