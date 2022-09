La modelo e integrante de “Esto es guerra”, Rosángela Espinoza, recurrió a sus redes sociales para responder algunas preguntas de sus fans, entre ellas, si estaría dispuesta a abrir una cuenta de OnlyFans.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘Chica selfie’ publicó algunos videos en los que da a conocer su posición frente a esta plataforma y descartó que ella vaya a abrir una cuenta pues tiene “proyectos y sueños que cumplir”.

“No, no hay forma porque es desnudo, es porno. Tengo mi profesión, tengo varias cosas, proyectos y sueños que cumplir. No haría algo así la verdad”, manifestó la ‘guerrera’ a través de un video.

“Dentro de mis principios, valores no me atrevería a eso, a tanto. A que todo el mundo se entere o se pase videos, no puedo”, añadió Rosángela Espinoza en su video publicado en sus stories de Instagram.

Rosángela Espinoza respondió en Instagram si se abriría una cuenta de OnlyFans. (VIDEO: Instagram)

Como se sabe, Rosángela Espinoza recientemente celebró su cumpleaños número 33 comprándose un departamento. A través de sus redes sociales compartió una serie de imágenes en las que aparece firmando las escrituras de su nuevo hogar.

Asimismo, en junio celebró otro éxito profesional durante su ceremonia de graduación. Tras varios años de esfuerzo, en los que competía en “Esto es guerra” para luego ir corriendo a sus clases en la universidad, la modelo terminó la carrera de Marketing.

VIDEO RECOMENDADO

Ethel celebro reunión con sus amigas antes de su boda

Ethel celebro Reunión con sus amigas