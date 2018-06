Rodolfo Gaytán Castro le llama “Cobarde” a Rodrigo González en TV

En la última emisión de ‘Válgame Dios’, Rodrigo González y Gigi Mitre hicieron un enlace vía microondas con el papá del involucrado en el caso de violación en contra de una fémina. Los conductores no toleraron la victimización de Rodolfo Gaitán Castro y el popular ‘Peluchín’ perdió los papeles ante su accionar.

“Gigi, me gustaría que me llames, que me llames Rodolfo (no señor como le dijo la presentadora) con cariño como tú tratas a los artistas y a tus amigos”, acotó Rodolfo, mientras que, la conductora le respondió “Ni que le estuviera faltando el respeto, mas bien, usted está con unas ganas de hacer ver al público que nosotros le queremos ‘chancar‘”.

“¿Qué quieres decir que mi hijo es un violador? Dilo… Vamos cobarde, vamos habla”, interrumpió el cantante. Rodrigo se indigno y le dijo que no se victimice. “¿Quiere decir algo en favor de su hijo o quiere seguir haciendo este circo? Porque esto no es una broma”, acotó.

El enlace tuvo que ser interrumpido al ver que los conductores y su interlocutor no pudieron seguir el diálogo.