Rocío Miranda protagoniza videoclip de exchico reality Italo Vivar

El exchico realitie Ítalo Vivar viene trabajando arduamente en su carrera musical y ya grabó el videoclip del tema, “Sorry“, en versión salsa de Justin Bieber.

Este single ya viene sonando fuertemente en las radios. La modelo Rocío Miranda + es la protagonista de este clip que cuenta con una producción A1, y la cual se estrenará en los próximos días.

Vale indicar, que 18 modelos más integran este material audiovisual y se espera colocar en la cadena Ritmoson, pues Vivar tiene en la mira el mercado internacional. No olvidemos que su música ya se viene escuchando en discotecas de Lima, Huancayo, Tingo María e Iquitos con su canción “Caliente”.

“Quiero que un peruano vuelva a ser reconocido en el mercado internacional. Se que el camino no va ser fácil, habrá muchas piedras en el camino, pero no me desespero. Las cosas se realizan de a pocos, con perfil bajo, sin escándalos sino con mucho talento”, expresó Ítalo Vivar.

Cabe precisar que, Ítalo Vivar y el sonero cubano Yosuany han grabado esta canción que ha sido producida por ‘Zaih y Javier’, más conocido como Los Magos.