Rocío Miranda arremetió contra Brunella Horna por esta razón

Rocío Miranda no dudó en opinar sobre Brunella Horna, quien en el programa “Mi mamá cocina mejor que la tuya” no sabía que era la quinua. “Le faltó informarse para no patinar en TV. Yo la consumo al igual que mi hijo”, señaló la modelo quien protagoniza el videoclip del cantante Italo Vivar, quien junto con Yosuany lanzaron el tema “Sorry” en versión salsa que se puede escuchar en YouTube y las plataformas digitales.

Asimismo, la “diosa de ébano” reveló que no es amante de la cocina, pero sabe lo básico. “Yo soy un desastre en la cocina, pero en mi dieta ese producto no falta. Cómo no va a saber Brunella que es quinua, es un producto que siempre estuvo de moda, desde la época de mi mamá. Por el tema de la lactancia también consumo quinua, es algo tan rico, me sorprende que no sepa que es la quinua”, expresó.

Rocío Miranda participó en el video Sorry. (Foto: Difusión)

También descartó que esté en la dulce espera tal como se especuló. “Estoy embarazada en el videoclip que protagonicé junto con Ítalo Vivar y Yosuany. Hace un mes lo grabamos, hemos trabajado muy rápido con verdaderos profesionales. ¿Si me animo a cantar? No, mi voz no está hecha para la música. Yo con las justas he actuado acá”, explicó.

Entretanto, Italo Vivar no se duerme en sus laureles y prepara una gira en noviembre a Bolivia. Y de este modo da inicio a su internacionalización. Es que su reciente tema “Sorry” que grabó con Yosuany viene sonando fuertemente en ese país.

“Estoy feliz porque cada paso que doy está rindiendo sus frutos. Ahora se viene lo de Bolivia, lo cual me alegra mucho, pero también daré inicio a una promoción en Plaza Norte, mall Bellavista y Mega Plaza. Justo acabo de hacer una sesión de fotos y videos en el gimnasio B2 con el fin que ese material se pueda usar en las redes sociales de estos malls”, señaló.