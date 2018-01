Esto dijo Brunella Horna de foto viral que protagonizaron Richard Acuña y Marisa Glave

Richard Acuña y Marisa Glave estuvieron en boca de todos luego que se viralizara una foto protagonizada por ambos. En la imagen se al congresista tomando el rostro de su colega en el hemiciclo del Parlamento.

Brunella Horna, pareja del legislador, se manifestó respecto al tema en el programa “Espectáculos”. Sin embargo, restó importancia a la imagen y manifestó que confía plenamente en su enamorado.

“Son muy amigos. Sí, se conocen. Ha ido a la casa y se conocen. Son compañeros de trabajo y son amigos como nosotros lo somos. Yo en verdad no me pongo celosa. No tengo por qué. Es su trabajo”, manifestó la modelo ante la consulta de sus compañeros de “Espectáculos”.

“Pasan tantas horas en el Congreso. Simplemente si tiene que dar una explicación, es él, no soy yo. Yo no estoy en la foto. Cualquier cosa les doy el número de Richard y él les aclara todo”, agregó muy enfática Brunella Horna.

