El Reventonazo de la Chola emocionó a Maricarmen Marín con estas sentidas palabras

El conductor de El reventonazo de la chola, Ernesto Pimentel, rindió un merecido homenaje a la cantante Maricarmen Marín, quien está pronto a celebrar sus 20 años de carrera artística y reapareció en América Televisión, tras ya no pertenecer a Latina.

“Gracias no solo por hoy, sino por tantos años desde que somos amigos. A veces en esta carrera nos olvidamos de quien forma parte de esa fotitos y en esas fotitos de mi carrera, estás tú. Te he acompañado, has llorado en mi hombro y nos hemos reído juntas. Tus éxitos nos hacen felices a muchas personas”, señaló Pimentel, seguida por Marín, quien no pudo evitar emocionarse por las palabras del conductor.

“Haces que mi corazón se infle de emoción, cada vez que nos hemos visto es como recargarnos de energía. Empecé como bailarina, luego fue pasando el tiempo y me dieron la oportunidad de cantar en ‘Agua bella’. Gracias por el cariño, no paro de soñar con la cabeza en alto”, expresó.

Asimismo, Pimentel se siente tranquilo y contento, porque su programa sabatino se ubicó como el segundo espacio más visto de todo el fin de semana y alcanzó 13, 4 puntos de rating, además, está cada vez más cerca y a dos décimas de alcanzar a ‘El valor de la verdad’, que obtuvo 13,6 puntos de rating.

“Estamos contentos porque el público nos sigue eligiendo como su mejor opción. Respeto mucho la competencia y celebro que existan más de un programa humorístico actualmente, sin embargo, el público nos sigue eligiendo como su mejor opción y lo agradezco infinitamente”, precisó.