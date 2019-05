‘El Reventonazo de la Chola’ adelantó el Día de la Madre a mujeres del Penal Santa Mónica

Internas del Penal Santa Mónica pasaron un día de doble celebración tras celebrar El Día del Trabajo y Día de las Madres gracias a la constelación de artistas que llevó el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ y cantantes como ‘Martina de los Andes’, quién llevó presentes a varias madres del recinto penitenciario.

Las internas del Pabellón C de Máxima Seguridad del Penal de Mujeres de Santa Mónica, se sintieron muy agradecidas con las muestras de cariño de los diferentes artistas e invitados que asistieron el día miércoles 1 de mayo.

“Martina de los Andes”,se sintió muy sorprendida al cantar su tema “Dinero no me falta” y que fue coreado por las internas. Como se sabe este tema fue dedicado al ex de Sheyla Rojas, Pedro Moral.

La cantautora contó que también se encuentra muy alegre porque en el programa ‘Tengo algo que decirte’ pudo hacer realidad su sueño, y es que pudo reencontrarse con Laura Cúneo, quién la acogió y dio trabajo en su domicilio cuando vino de Huancavelica sin saber leer ni escribir.