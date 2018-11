Renato Vidalon: Netflix estrenará película con actor peruano

El joven actor peruano Renato Vidalon es parte del reparto de la película Landfill, cinta producido por la reconocida compañía productora Paramount Pictures, una de las más antiguas empresas de cine en Hollywood – California.

Actualmente está reconocida casa de producción cinematográfica es parte Viacom, siendo el cuarto conglomerado mediático más grande del mundo.

La película Landfill en la que participa Renato Vidalón, de tan solo 22 años, será de suspenso, horror y drama; en ella se podrá ver a reconocidas figuras del cine estadounidense como Linda Blair y parte del elenco de Orange is The New Black.

El personaje que interpreta el joven actor peruano, es una víctima y tiene diálogos en inglés, español, y en una de las escenas donde participa se podrá ver efectos especiales donde cambian su voz. El estreno será en el 2019 por Netflix.

El destacado actor ha realizado diversos trabajos de actuación y modelaje, como la participación de comerciales para Telemundo, realizó una sesión de fotos para la marca de ropa italiana Moschino y la marca Tiger underwear, conocida por su ropa interior y realizó dos sesiones de fotos en Malibu con el reconocido fotógrafo Filbert Kung.

Renato se ha preparado en USA con el mismo coach que asesora a Selena Gomez y Jennifer López. Hoy en día se encuentra en Lima para ser parte de un videoclip de pop con la cantante Hanna.