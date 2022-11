La conductora de televisión, Rebeca Escribens llamó la atención al vidente brasileño, Reinaldo Dos Santos, por haber dicho en el pasado, que Valeria Piazza no se iba a casar. Tras la boda de la exMiss Perú, la conductora le enrostró su equivocación.

Y es que Rebeca Escribens fue invitada a la boda de Valeria Piazza y su novio Pierre Cateriano y disfruto de la ceremonia y la gran fiesta que dio la exMiss Perú.

“Sin duda su carisma, el ángel que tiene Valeria y esa dulzura que emana su mirada la ha hecho la novia del año y todos tus amigos y compañeros de trabajo celebramos tu felicidad, sabíamos que estabas esperando ese día como nunca, sobre todo ese salado entrometido del Dos Santos, que dijo no te casas, toma mientras, que la boca se te haga chicharrón, qué cosa”, señaló Escribens fastidiada.

También aprovechó defender al esposo de Valeria Piazza de las críticas que generó su serio rostro durante la boda. Él explicó, en sus redes sociales, que fue por nerviosismo.

“En cuanto a Pierre, dejen de juzgar a las personas que expresan o no una sonrisa porque simplemente quizás son así, es su personalidad y eso no quiere decir que estén tristes o no les esté gustando la boda”, aseguró la conductora y actriz.

