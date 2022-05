La conductora de ‘América Espectáculos’, Rebeca Escribens, descartó la posibilidad de volver a embazarse debido a que quiere disfrutar de su libertad y cumplir con sus diversas responsabilidades laborales.

Estás declaraciones se dieron luego de que Valeria Piazza revelara que ha congelado sus óvulos para salir embarazada más adelante. “Una vez que llega un hijo te cambia la vida”, dijo la exreina de belleza.

“Yo soy mamá desde los 17 años. Ahora yo quiero ser mujer, viajar por eso estoy con ‘Las Mujeres de la PM’, te cuento que mi esposo quería otro hijo, este año me dice: ‘otro más’, le dije: ‘qué estás pidiendo una chela más’”, contó Rebeca Escribens.

“A mí me hubiera gustado tener un hijo más... (Su esposo sí quiere) Yo le he dicho que me lo traiga y yo se lo crio. No hay ningún problema”, añadió entre risas la conductora y actriz.

A lo que Valeria Piaza pregunto: “¿No te embarazarías ahora?”. De inmediato, Escribens contestó: “No, mi reina y qué hago con las ‘Mujeres de la PM’ tenemos viajes por todo el mundo”.

Valeria aprovechó el momento y le dijo que si se quiere embarazar ella puede cuidar su puesto en ‘América Espectáculos’. “No te respondo por respeto”, señaló entre risas Rebeca.

