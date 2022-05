Luego de varios días desde que se conoció el caso de infidelidad de Aldo Miyashiro a Érika Villalobos, la conductora de TV Rebeca Escribens decidió pronunciarse y enviar un mensaje al presentador de “La Banda del Chino”.

En la reciente emisión de América Espectáculos, la conductora presentó un informe donde mostraba que el ‘Chino’ eliminó todas sus fotografías de Instagram en las que aparecía al lado de su aún esposa. “Es lo mínimo que podía hacer por respeto a ella”, señaló Escribens.

Rebeca Escribens también aprovechó unos minutos del programa para dirigirse a Aldo Miyashiro y señalar que sus acciones serán juzgadas en el futuro por sus hijos, ya que ellos serán los encargados de decirle: “la malograste”.

“Ya que me pusieron las imágenes recordando a Aldo Miyashiro pidiendo disculpas y todo, yo me quedé pensando en todo este tiempo y quiero compartir lo que pienso respecto a este tema y es que el dolor que pueda estar sintiendo en este momento él, no se va a comparar jamás con el que va a sentir sus hijos cuando sean grandes y se lo saquen en cara el resto de su vida”, dijo Rebeca.

“El dolor es así (pequeño), si el cree que le duele ahorita espérate que pasen los años, los hijos se encargan a veces, sin tener derecho de juzgar a los padres, de hacerte saber que la malograste”, añadió la conductora de TV.

Como se recuerda, el programa “Magaly TV, la firme” presentó imágenes de Aldo Miyashiro dándose apasionados besos con la exreportera de su programa Fiorella Retiz. El hecho sucedió el mismo día que el ‘Chino’ regresaba de un viaje por Europa con Érika Villalobos y sus hijos.

