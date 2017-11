Rebeca Escribens busca a Jefferson Farfán para cumplir promesa por clasificación de Perú

La clasificación de Perú a Rusia 2018 paralizó al país la noche del 15 de noviembre y las celebraciones se han extendido. Fueron muchos personajes de la televisión que prometieron realizar algunas cosas si nuestra selección volvía al Mundial.

Una de ellas fue Rebeca Escribens, quien se comprometió a darle un “piquito” a Jefferson Farfán si anotaba un gol contra los neozelandeses.

“Yo tengo que pagar la apuesta. Cómo harían, a ver por favor acompáñenme, tengo que buscar a Farfán se queda hasta el lunes creo. Tengo que ir a buscarlo para pagar mi apuesta las redes están que me acribillan, me dicen por favor estamos esperando el ‘piquito’.Yo no he dicho ‘piquito’ señores, yo he dicho chape. Tenemos que coordinar la visita con Farfán para pagar la apuesta”, manifestó la conductora del bloque de espectáculos de América Noticias.