Rebeca Escribens aconsejó a Nicola tras su salida de EEG, pero sus palabras intrigó a más de uno

La repentina despedida de Nicola Porcella del reality Esto es Guerra dejó impresionados a más de uno. Sin embargo a quien no parece importarle es a Rebeca Escribens.

Resulta que la guapa conductora de América Espectáculos, restó importancia al extenso mensaje de Nicola Porcella donde daba esta noticia y solo atinó a enviarle un corto mensaje.

“Se va como el chavo del 8, bueno pues se va, ya chau. Te vas a Estas en todas, a tiempo completo, total la estas haciendo linda. ‘Tantito’ no más bájale a tú ya sabes qué. Un consejo de amigos te doy”, expresó Rebeca.

Como se recuerda, a través de su cuenta de Instagram, Nicola Porcella compartió un extenso mensaje, en el cual se despidió del reality juvenil.

“Con esta foto me despedido del programa que me dio todo, que me ayudo a crecer como persona y como profesional. Mañana es momento de cumplir lo que se dijo al inicio de esta temporada, entregar la Banda de capitán. Me quedan 7 semanas en las cuales lo principal en mi cabeza es dejar todo por las cobras y sobre todas las cosas hacer que en sus casas siempre tengan una sonrisa”, se lee en el mensaje del excapitán de Los Leones.