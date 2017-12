Rafael Cardozo ya no sigue en Esto es Guerra, pero sigue peleando con Fabio Agostini

Increíble. Rafael Cardozo ya no continúa más en Esto es Guerra, tras ser eliminado por Cachaza, pero sigue protagonizando discusiones con Fabio Agostini, su excompañero de las Cobras.

Esto es Guerra hizo un enlace microondas con Rafael Cardozo, quien se encontraba en su casa, pero no tardó en despotricar contra el español. Este, como era de esperarse, no se quedó callado.

“El chico es torpe, el juego que ganó es simple. Explíquenle al desubicado que los Leones lo salvaron porque es malo, no por ser un galáctico. Estás ahí por malo”, dijo Rafael Cardozo desde su casa.

“Yo me he dado cuenta que este chico cada día está peor de la cabeza. Se nota la envidia que me tiene. Desde que he llegado se ha estado metiendo conmigo, dijo que me iba a la segunda semana. Mira donde estoy yo y donde está él. Ya se fue, pero sigue metiéndose conmigo”, dijo por su parte Fabio Agostini.

Pero Rafael Cardozo también señaló a Alejandra Baigorria y Cachaza como culpables de su salida del reality.