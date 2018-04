‘Puro Sentimiento’ presenta nuevo tema ‘Terco corazón’

La agrupación femenina ‘“Puro Sentimiento”:http://peru.com/noticias-de-puro-sentimiento-218412’, lanza su más reciente éxito ‘Terco Corazón’ en la voz de Kassandra Chanamé.

“Estamos seguras que este nuevo tema hará bailar a todo el mundo. Nuestro propósito es seguir ampliando nuestro repertorio con la mayor calidad y profesionalismo. ‘Puro Sentimiento’ nunca dejará de qué hablar”, refirió Chanamé.

Con dos años de creación, la orquesta conformada además por Thamara Gómez, Milagros Herrera, Estrella Torres y Pamela Arroyo vienen cautivando al público con sus coreografías y sus consagradas canciones como ‘Si saben cómo me pongo, pa’ qué me invitan’, ‘El me mintió’, ‘Días felices’, entre otros.

Por otro lado, vienen ultimando detalles de lo que será su gira por Argentina del 25 al 27 de mayo.