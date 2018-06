‘Puro Sentimiento’ estrena videoclip de ‘Terco corazón’

Con dos años de formación, las chicas de la orquesta Puro Sentimiento conformada por Thamara Gómez, Milagros Herrera, Estrella Torres, Kassandra Chanamé y Pamela Arroyo, manifestaron estar muy contentas con la producción del video del tema que ha gustado mucho al público, Terco corazón.

Esta canción interpretada por Kassandra Chanamé ha conquistado el corazón de muchos peruanos, y ahora con el videoclip, espera seguir arrasando. A la vez, la colaboración de Pedro Loli en la grabación ha cautivado a muchas féminas.

“Estoy contento de haber participado en el videoclip, me lo propusieron y no lo dudé. Kassandra tiene una tremenda voz al igual que todas las chicas del grupo”, manifestó Pedro Loli.

Puro Sentimiento* viene cautivando al público con sus coreografías y sus consagradas canciones como ‘Si saben cómo me pongo, pa’ qué me invitan’, ‘El me mintió’, ‘Días felices’, entre otros.

Por otro lado, viene preparando los temas que contendrán su próximo disco con temas inéditos. “Nuestro propósito como agrupación siempre será crecer y marcar la diferencia. Si bien los covers gustan, no podemos conformarnos con ello, por eso, venimos planeando la salida del disco con canciones que estamos seguras serán un éxito”, expresaron las integrantes quienes estarán de gira por Europa en agosto y setiembre en Japón.