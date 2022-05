La psicoterapeuta del programa ‘América hoy’, Lizbeth Cueva, sorprendió a Ethel Pozo al pedirle que todavía no se case con el director de televisión, Julián Alexander, con quien contraerá matrimonio a fines de este año.

Estas declaraciones se dieron, luego que Janet Barboza le solicitara explicar a Lizbeth Cueva sobre por qué dijo que quería llevar a terapia a Ethel Pozo, en una entrevista para el canal de YouTube de Christopher Gianotti.

“Yo sí dije que quería a analizarla, darle terapia para entender su historia, porque tiene una historia muy admirable por su mamá, me encantaría conocer eso para poder ayudarla a analizar si está tomando una buena decisión ahora en su vida personal”, señaló Lizbeth Cueva.

Ethel Pozo reconoció que es producto de la crianza de una madre fuerte debido a que creció sin papá y entendió que Lizbeth busca saber qué tanto ha procesado la carencia de padre.

“Me faltó decir algo más. No te cases todavía Ethel, por favor” solicitó Lizbeth Cueva para sorpresa de todos los conductores del espacio de entretenimiento y explicó: “No me dejan hablar, dije que no se case aún, que disfrute más su relación, que se conozcan un poco más”.

VIDEO RECOMENDADO

“Esto es guerra”: Así se vivió el primer casting realizado en Tarapoto

“Esto es guerra”: Así se vivió el primer casting realizado en Tarapoto.