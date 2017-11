Promesa que hizo “Machin” hace 18 años se hace viral tras clasificación de Perú a Rusia 2018

Han pasado 18 años del fin de Pataclaun. Y hoy, tras la clasificación de Perú a Rusia 2018 los peruanos recordaron la peculiar promesa que hizo “Machin”, personaje de Carlos Alcántara, cuando Perú clasificara a un Mundial.

En el mencionado episodio de “Pataclaun”, Machín (Carlos Alcántara) es regañado por Tony (Carlos Carlín) por no bañarse, este lejos de avergonzarse le informa su pareja y a los fantasmas que no se bañará hasta que Perú vaya al Mundial.

“Nunca, se los juro por esta que no me baño hasta que la selección vaya al Mundial”, se le escucha decir al personaje. Sin embargo, al pensar que esto sería imposible; ‘Gonzalete’, ‘Tony’ y ‘Queca’ intentaron convencerlo de que no prometa eso.

Hoy, 18 años después del divertido episodio, los usuarios de las redes sociales le recordaron a Machín su promesa y en diversas publicaciones, le dijeron que finalmente se podía bañar.

Sus excompañeros se sumaron al pedido que hicieron los cibernautas. Wendy Ramos escribió: “Oye, @CachínAlcántara ¡te toca bañarte!”. Mientras que Johanna San Miguel señaló en Instagram: “A sacar el pulitón y el jabón pepita! ¡Promesas son promesas! ¡Perú al mundial! #JabónateYTalqueate #SobacoDeLocaPásateElTrapo”.