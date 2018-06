El popular rapero peruano A.C.O presenta su primer material discográfico

A.C.O. es un conocido rapero local que viene ganando protagonismo rápidamente por su trabajo duro y su propuesta considerada como creativa e inteligente.

“Umasaka” fue el primero proyecto que A.C.O. tuvo en el año 2011, aquí compuso mucho para luego reflejar todo este aprendizaje en su actual proyecto solista.

Este viernes 8 de junio, A.C.O presentará su primer material discográfico llamado “Rap al gusto ep” el cual estará disponibles en todas las plataformas digitales de música.

Todos los beats de este disco han sido producidos por “Don-J hh” mientras las letras han sido escritas por A.C.O. en su totalidad: “Escribo en base a mis experiencias personales en la vida y el amor, hasta las cosas que puedo ver que ocurren en todos lados, siempre tratando de darle un giro poético a las letras”, comenta el rapero.

Los factores que hacen de su música una propuesta diferente a sus similares, son la carga emocional fuerte y el hecho de que A.C.O. no busca adaptarse a los estándares conocidos del rapero común, rompiendo con los estereotipos y llegando así a conectar con más público: “Lo que quiero atrapar al rap y hip hop es sinceridad, profesionalismo y lograr que la gente vea a este género no sólo como “lo que está de moda” si no como buen música”.