Pold Gastello relata su experiencia con el coronavirus: "Lo que me ha pasado es un milagro"

Tras permanecer en UCI por 20 días y superar el coronavirus, el actor Pold Gastello contó por primera vez su terrible experiencia con la enfermedad. El artista calificó de “milagro” todo lo que sucedió para que hoy se encuentre con vida.

“Siento que lo que ha pasado aquí fue un milagro, fue una sucesión de hechos que evitaron que yo me vaya. Antes pensaba que las casualidades eran absurdas, pero en mi caso, siento que ha ido pasando una serie de hechos que terminaron salvándome”, contó el actor en América Hoy.

“Sino hubiera sido por el inquilino venezolano que tengo en casa, a quien cité muy temprano porque tenía que ir por unas compras para atender a mis hermanos, creo que nadie me hubiera encontrado a tiempo. Gracias a él que me encuentra casi sin poder respirar y busca un taxi para llevarme a un hospital”, añadió.

Poco después, Paul Gastello indicó que dos personas más fueron determinantes en su rápido auxilio y traslado a una clínica local.

“Los taxis al verme en ese estado no querían parar para llevarme ya que me veían muy mal; digamos no querían tener ese problema al trasladarme tan delicado. Hasta que paró un auto con un señor que me trasladó porque me reconoció ya que me había trasladado dos veces antes. Felizmente mi inquilino le tomó el número en el traslado y he tenido oportunidad de agradecerle”, sostuvo el actor de populares series de TV.

“Y la tercera persona es Michelle Alexander, quien ante el llamado de mi hermana en minutos consigue una ambulancia y logra internarme en una clínica”, agregó.

El actor contó también que prácticamente “salió de órbita” durante su internamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos y que “regresó” de forma progresiva. “Siento que he estado hasta en una especie de rito incaico de sanación, me he visto siempre en el presente con pesadillas. Creía que me había escapado y que estaba en mi casa y yo quería regresar a la clínica… pero luego me daba cuenta que era un mal sueño”.

Paul manifestó que hasta hoy no sabe con exactitud cómo se contagió. “Como pasa con una gripe normal en una casa, que uno se enferma y se enferma el otro y el otro (…) Nosotros ayudábamos a mi hermana, a veces íbamos a ayudarla con el tema de las compras al mercado, por ahí debe haber sido”, sostuvo.