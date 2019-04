Pilar Gasca: modelo se declara hincha de George Forsyth por esta razón

La modelo Pilar Gasca aseguró que los comerciantes formales están agradecidos con George Forsyth, lo seguirán apoyando para que siga poniendo orden en La Victoria.

“Tengo mi negocio en el Centro Comercial Gama, antes no me alcanzaba para pagar el alquiler ni servicios básicos, desde que el alcalde ordenó Gamarra las cosas están mejorando. Deseamos lo mejor al alcalde para que no le pase nada malo (por las amenazas que recibe), tiene todo nuestro apoyo, además soy vecina de La Victoria”, comentó.

A pesar de que recibió ofertas para formar parte de un reality, la pareja de Edwin Sierra aseguró que lo suyo son las ventas .

“Yo vivo de mis tiendas de ropa, tengo mi línea de jeans y vestidos. Soy negociante, no me llama la atención ingresar a la televisión, eso sí, me comunico con el público por mis redes sociales”, refirió Pilar, que debutará en la pantalla grande con la película ¿Mi novia es él?