Javier Dulzaides: Piero Gaitán García habla desde la cárcel y lo acusa de mentir

Piero Gaitán García, hijo del cantante Rodolfo Gaitán Castro, reiteró su inocencia ante la acusación de una joven anfitriona de supuestamente haberla violado durante una fiesta en un departamento de Miraflores, a mediados de junio pasado.

En diálogo con el programa dominical “Día D”, Gaitán García mostró su rechazo a la versión que dio el actor Javier Dulzaides ante las autoridades respecto a que solamente él estuvo con la denunciante en una habitación.

Desde el penal Miguel Castro Castro, donde cumple 9 meses de prisión preventiva, afirmó que la persona que estuvo una hora con la joven fue Diego Núñez, el otro participante en la fiesta.

Gaitán García afirmó que Javier Dulzaides dio esa declaración porque es más amigo de Núñez y remarcó que su versión es confirmada por los exámenes realizados a su ropa interior.

“En todo momento los que más hablan con la chica es Javier y Diego. Todas mis pruebas salen negativas. La única que sale positiva es la de Diego, de su bóxer”, expresó Piero Gaitán García.

“Javier es más amigo de Diego que mío, ya me di cuenta. Si Javier dice que Diego ha subido con la chica ¿A quién le hacen problemas? A Diego ¿verdad? porque ha salido positivo su bóxer. Al salir positivo, se le complican las cosas. En cambio, es mucho más fácil decir que yo he subido, porque al salir negativo, entonces se cae el delito y no hay nada”, agregó.

RESPUESTA

A través de su cuenta de Instagram, Dulzaides insistió en su versión y aseguró que contó la verdad sobre lo ocurrido durante la fiesta en un departamento de Miraflores.

“Yo salí a decir la verdad, si consideras que debí mentir para conservar nuestra amistad, no lo voy a hacer. Estoy seguro que todo este problema se va a resolver, pero la verdad debe prevalecer ante todo”, escribió el actor en respuesta a Piero Gaitán García.