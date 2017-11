Peluchín y Gigi Mitre se solidarizan con Jefferson Farfán tras ser agredido por sujeto

En las últimas horas se ha viralizado un video en donde se ve a Jefferson Farfán agrediendo a un hincha. Tras ello el futbolista se comunicó con Amor, Amor, Amor para aclarar el tema. El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en una calle del distrito de Barranco.

El ‘10’ de la Selección Peruana contó que su reacción fue porque el sujeto se acercó a agredirlo sin motivo alguno.

“Fue algo tan simple, había tráfico y la gente se me aglomera. La gente me acerca a saludarme. Un chico viene por atrás y me mete un puñete. Yo no entendía por qué. Mi reacción quizá fue mala”, declaró Jefferson Farfán.

“Yo estuve saludando a todo el mundo y viene el chico y me agarra desprevenido y se va como escondiéndose. Ahí baje del carro y lo he correteado y se armó el problema. Yo solo reaccioné. Estaba tan feliz y que venga un loco de la nada…”, agregó la ‘Foquita’.

Ante ello, Gigi Mitre y Peluchín no dudaron en respaldar a Jefferson Farfán. “Gracias por aclararlo, por tomarte este tiempo, sabemos que nada debe empañar este momento, pero siempre aparece alguien en un momento equivocado, seguramente que esa persona no estaba en sus cinco sentidos”, dijo Rodrigo González.

“Está claro que nunca, nunca que vamos aplaudir la violencia por ningún lado, pero cuando hay situaciones como esta que es defensa personal, no te queda de otra, te entendemos totalmente”, manifestó Gigi Mitre.