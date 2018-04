Pedro Suárez Vértiz dijo esto tras estar presente en ‘Los 4 finalistas’ a través de chats y no en físico

El compositor y productor Pedro Suárez Vértiz manifestó sentirse contento por formar parte del jurado del programa ‘Los 4 finalistas’, el cual se estrenó el último sábado y se convirtió el programa más visto en su horario con 10,7 puntos de rating.

“Me siento sumamente emocionado de ser uno de los jurados de ‘Los 4 finalistas’. Este programa tiene un valor enorme para mí, porque no solo marca el regreso de mis opiniones a la televisión, sino que con ellas tengo la responsabilidad de guiar a cada uno de los talentosos cantantes, quienes se paran en ese escenario a retar y dar lo mejor con sus voces. Este reto también es mío”, manifestó el músico.

Asimismo, Suárez Vértiz se mostró agradecido con sus seguidores, quienes aplaudieron su retorno a televisión en el innovador programa ‘Los 4 finalistas’ de Latina.

“Me siento espectacular. Recibo miles de comentarios que me ayudan en mis veredictos. Jamás imaginé que con solo unos caracteres impresos en pantalla podría generar semejante respuesta. Me encanta tener esta relación tan cercana, y en tiempo real, con los peruanos nuevamente”, indicó Suárez.

A su vez, el compositor felicitó la iniciativa de Latina en traer a sus pantallas un programa de formato internacional, tal como es ‘Los 4 finalistas’.

“Es un formato internacional y muy exitoso, y la única manera de realizarlo en Perú era convocando a los mejores (jurado)”, señaló Vértiz, quien dijo sentirse dichoso de compartir el jurado junto a la criolla Eva Ayllón, Deyvis Orosco y Chyno Miranda.

“Es un lujo para mí poder compartir con ellos. ‘Los 4 finalistas’ es un programa para verlo en familia, disfrutarlo y vivirlo. Y eso es exactamente lo que hago”, acotó.

Finalmente, el músico utilizó sus redes sociales para hablar sobre su participación en el programa, donde no aparece en el set, sino se comunica por vía chat desde un estudio.

“Gracias por sus lindos comentarios sobre mi trabajo en ‘Los 4 finalistas’. Y a los que desean verme en un set de televisión, les cuento que sería muy duro para mí. Mi cuello se cansa, me marea el alboroto y tendría que ponerme una mascarilla cada vez que me ahogue de risa. Un ‘chongazo’. Como saben, mi condición es bien rara y agradezco muchísimo a Latina, porque a pesar de todo, me da la oportunidad de contactar a mi público nuevamente. Estoy muy feliz. Gracias, Latina”, expresó Suárez Vértiz.

Como se recuerda, Pedro Suárez Vértiz sufre de una enfermedad degenerativa conocida como disartria, síndrome que afecta su dicción.