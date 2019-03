El valor de la verdad: Pedro Moral confiesa que Sheyla Rojas lo dejó por no ser millonario

El séptimo programa de El valor de la verdad sorprendió con las declaraciones de Pedro Moral, quien declaró que Sheyla Rojas terminó su relación por no ser millonario.

“Te explico para unas personas no ser millonario es ser misio, para mí yo soy una persona normal común y corriente, millonario no soy”, expresó Pedro Moral a Beto Ortiz.

Asimismo, el conductor del programa le preguntó por el auto que manejaba y la expareja de Sheyla Rojas dijo: “Ahorita no tengo auto, antes tenía un Mercedes”.

Beto Ortiz indicó que el costo del auto es un poco más de lo normal; sin embargo, Pedro Moral señaló que no lo considera un lujo, porque ahora el sistema crediticio da facilidades para poder adquirirlo.

Sobre la sensación que tenía Sheyla Rojas de que Pedro Moral era una persona adinerada, el empresario respondió: “He salido con muchas chicas, y jamás me he presentado como ‘Hola soy Pedro el millonario’ […] tenía un chofer que lo tengo hace mucho tiempo porque yo era un chico que salía todos los fines de semana”.

Asimismo, Pedro Moral dijo: “Yo me presente como soy, podrías preguntarle a cualquiera de las chicas con las que he salido sobre mi forma de ser, y por cómo me criaron mis padres, yo te puedo comer con el rico o con el pobre, yo soy recontra criollo”.

Pedro Moral y Sheyla Rojas anunciaron el fin de su romance semanas atrás por medio de un comunicado en sus redes sociales. La pareja tenía planeado casarse el 4 de mayo de 2019.

Como se recuerda, para evitar la transmisión de El valor de la verdad de Pedro Moral, Sheyla Rojas envió una carta notarial a Latina. Posteriormente la conductora de televisión denunció a Pedro Moral por chantaje sexual, acoso y violencia.

El valor de la verdad otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas** seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.