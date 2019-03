El valor de la verdad: Pedro Moral reveló que todavía ama a Sheyla Rojas

Durante su presentación en el programa El valor de la verdad, el empresario Pedro Moral confesó que todavía ama a Sheyla Rojas, su expareja, a pesar de que la relación que ambos tuvieron no acabó de la mejor manera.

El conductor Beto Ortiz, asombrado por la declaración de su invitado, bromeó con Pedro Moral, quien finalmente dijo: “__No sé, simplemente, creo que fue la única mujer que ha hecho pensar que me quiero casar y el amor no se va de la noche a la mañana_”.

Beto Ortiz preguntó si ese amor era recíproco y Pedro Moral dijo: “Ya no lo sé (si me amaba), no sé si eso era amor o no sé”.

Pedro Moral y Sheyla Rojas anunciaron el fin de su romance semanas atrás por medio de un comunicado en sus redes sociales. La pareja tenía planeado casarse el próximo 4 de mayo.

Para evitar la transmisión de El valor de la verdad de Pedro Moral, Sheyla Rojas envió una carta notarial a Latina. Posteriormente la conductora de televisión denunció a Pedro Moral por chantaje sexual, acoso y violencia.