Paula Arias se convirtió en madre una vez más y planea y cuarto hijo

La líder de ‘Son tentación’, Paula Arias, dio a luz con éxito este jueves 22 de noviembre a su pequeña Kiara. La cantante esperaba con ansias este momento, es por ello que un día antes no dudó en realizarse una bella sesión de fotos.

“Por ahora cierro la fábrica, pero dentro de tres o cuatro años quisiera tener un hombrecito porque mi familia y yo lo queremos”, manifestó Arias, quien señaló que no le quita el sueño pasar a la fila de casadas.

“¿Si hay planes de matrimonio con mi pareja? No. Quizá en un futuro, con mi pareja no me pongo ni fechas ni nada porque ya tenemos una vida de casados, pero lo que queremos es recorrer el mundo juntos y pasarlo lindo. Eso sería como una boda”, acotó.

Después de dar a luz, la cantante se enfocará a su carrera musical. _“Se vienen novedades, estamos avanzando y creciendo. Se vienen premios y viajes al extranjero. Estamos número uno con nuestro tema ‘Tu falta de querer’ y somos tendencia en YouTube”, mencionó.

Finalmente habló de Yahaira Plasencia, de quien duda que llegue lejos mientras no tenga “humildad”.

“Quizás ya no quiere hablar y por ese lado se le entiende, pero si se va por el lado de la soberbia ahí si estaría equivocada”, dijo.