Patricio Quiñones revela que Milett Figueroa terminó con él y rompe en llanto

93 Reproducciones Compartir

Patricio Quiñones terminó por confesar lo que era un secreto a voces. El bailarín aseguró que Milett Figueroa puso fin a su relación de forma inesperada y no pudo evitar quebrarse en el set de En boca de todos.

“Nuestra relación se acabó el Viernes Santo, hace tres fines de semana. Se dio de un solo lado, ella me pidió conversar, tuvimos la oportunidad de conversar y me quedó aceptar las razones (de Milett), más no entenderlas”, dijo Patricio entre lágrimas.

“Milett me dio sus razones para terminar y sólo me quedó aceptarlas”, añadió el bailarín, todavía afectado por la ruptura.

Aunque pidió cambiar de tema y hasta bailar una coreografía para no seguir hablando de Milett, Patricio Quiñones continuó dando detalles del fin de la relación.

“Me sorprendió (que ella pusiera fin la relación)… Supongo que ella lo estaba pensando (…) Nuestro tiempo era complicado. Nos veíamos una vez a la semana y capas se debilitó la relación (…) No sé en qué momento se acabó la magia entre Milett y yo”, manifestó.

¡Mira el video y entérate cada detalle de lo ocurrido!