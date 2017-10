Esto dijo Patricio Quiñones sobre el fin de su relación con Milett Figueroa

¡Lo dijo! El coreógrafo Patricio Quiñones se comunicó con el programa “Amor, amor, amor” y se le consultó sobre el fin de su relación con la modelo Milett Figueroa.

Así es, el bailarín conversó, vía telefónica, con el programa de Rodrigo González y reveló los verdaderos motivos del fin de su romance. “Estoy buscando irme lejos”, señaló Patricio Quiñones, quien planea viajes como parte de su carrera como coreógrafo.

Además, Patricio Quiñones desmintió presunto caso de infidelidad por parte de su expareja Milett Figueroa con el futbolista Diego Geminez. “Yo con ella (Milett Figueroa) no me llevo mal y sobre este tema (caso de infidelidad) lo he hablado con ella por teléfono…yo creo que a nadie le gusta esto. Yo tengo mamá y una hermana, no me gustaría que ellas lloren por algo que han visto en televisión”, agregó.