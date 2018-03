Patricio Parodí se defendió así de Flavia Laos: "Yo no oculté a nadie"

Luego que Flavia Laos indicara que sí tuvo una relación “a escondidas” con Patricio Parodi. El modelo e integrante de Esto es Guerra señaló que nunca ocultó a nadie. El joven explicó lo sucedido.

“Después de una relación mediática, aprendí lo difícil que es llevar una relación. Simplemente por no querer dañar lo que se venía cosechando, por el bien de que nos estábamos conociendo, preferí mantenerlo con un poco de discreción. No oculté a nadie”, indicó Patricio Parodi para el programa Estás en todas.

Como se recuerda, Flavia Laos explicó que “al inicio acepté (la situación) porque me habló de la presión mediática. Le reclamé por qué no salíamos a comer a la calle o de la mano, él no quiso y se cerraba”_.

Pese a ello, Flavia Laos indicó que no busca causarle daño al modelo, solo espera “hacerle ver su error y que no lo repita con nadie porque ninguna chica se lo merece”_.