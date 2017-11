Patricio Parodi defendió a Flavia Laos de los ataques de sus compañeros de Esto es Guerra

Patricio Parodi se refirió a Flavia Laos y la incomodidad de sus compañeros de Esto es Guerra con la rubia, quien no tuvo buenos comentarios sobre el reality e indicó que no regresaría al programa.

“Creo que no se expresó bien, creo que lo dijo de forma sarcástica. Yo sé que le gustan los realitys, puede ser que no pasó por un buen momento, se le juntaron las cosas y no supo expresarse”, indicó Patricio Parodi al ser consultado sobre la rubia.

Flavia Laos fue vinculada sentimentalmente con Patricio Parodi, sin embargo, la historia dio un giro cuando apareció Génesis Arjona, integrante de Esto es Guerra en Panamá.