¿Patricio Parodi asistirá a la boda de Sheyla Rojas? El ‘Pato’ responde

Patricio Parodi formó parte de la vida de Sheyla Rojas y aunque la modelo ahora es feliz con su pareja, Pedro Moral, el ‘Pato’ no guarda resentimiento y le desea lo mejor en su futuro matrimonio.

Patricio aseguró que no le incomoda que le pregunten sobre el repentino matrimonio entre su ex pareja, Sheyla Rojas y el empresario Pedro Moral. Asimismo, le envió sus buenos deseos a la pareja.

“Me da igual. Si me preguntan, no me molesto. Desearle lo mejor. Es un momento para celebrar. Que sean felices”, señaló el integrante de ‘Esto es guerra’.

Asimismo, el reportero de ‘América Espectáculos’ le consultó a Patricio Parodi sí el asistirá a la boda de Sheyla Rojas y el empresario Pedro Moral.

“No lo veo necesario, además, ella (Sheyla) ya lo dijo, sería innecesario. ¿Qué voy hacer ahí?”, precisó el ‘guerrero’. Además, el popular ‘Pato’ señaló que no piensa hablar de Pedro Moral porque “no pertenece al medio”.

“Él (Pedro Moral) habló muchísimas veces de mí cuando recién estaba con Sheyla Rojas, nunca le contesté. No lo voy a mencionar porque no es del medio. Jamás me voy a referir a una persona que no es del medio y que no tenga nada que ver conmigo”, agregó Patricio Parodi.



Esto dijo el popular ‘Pato’ Parodi.