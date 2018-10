Paris Hilton: cariñoso saludo a Paula Manzanal causa revuelo en Instagram

Paula Manzanal festejó su cumpleaños posteando una fotografía en su Instagram donde se le ve desnuda y bastante sexy. Esta imagen no pasó despercibida por sus miles de seguidores, sin embargo, lo que más sorprendió es que la socialité Paris Hilton le dedicara un cariñoso salido a la modelo.

Paula Manzanal, que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo al que llamará Valentino, compartió una foto de su embarazo donde señaló que su mejor regalo es que pronto conocerá a su pequeño.

“Happy birthday beautiful! (¡Feliz cumpleaños, bonita!)”, escribió Paris Hilton, causando el asombro de los fans de la modelo peruana.

Por su parte, Paula Manzanal respondió el cariñoso saludo de la celebridad. “Thank you so much Paris. Kisses from Perú (Muchas gracias Paris. Besos desde Perú)”, escribió la joven.

Paula Manzanal recibió en Instagram un saludo de Paula Manzanal | Foto: Captura de pantalla

Esta muestra de afecto ha causado revuelo en Instagram, ya que muchos usuarios se han preguntado acerca de la amistad entre Paula Manzanal y Paris Hilton.

Cabe señalar que Paula Manzanal ha estado comentando algunas fotografías de Paris Hilton desde agosto aproximadamente.