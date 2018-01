Papa Francisco: Magaly Medina cuestionó al Sumo Pontífice por decir “monja chismosa”

La homilía que dirigió el Papa Francisco en la Iglesia Las Nazarenas a las religiosas de vida contemplativa del Señor de los Milagros, siempre será recordada por las frases que usó.

El Papa Francisco comparó a las monjas que esparcen chismes con “terroristas”, asegurando que esta práctica es peor que lo de Ayacucho hace años. La frase no fue bien vista por Magaly Medina, quien usó su cuenta oficial de Twitter para hacer su descargo.

“El Papa se olvida que el chisme no es una cuestión de género. La gran mayoría de chismosos que conozco son hombres”, escribió Magaly Medina.

La publicación de Magaly Medina se viralizó rapidamente en redes sociales. Hubo algunos cibernautas que le dieron la razón, mientras que otros usuarios se burlan de la conductora debido a su pasado en el mundo del espectáculo.

El siguiente video muestra el momento preciso en el que el Papa Francisco lanzó la frase que cuestionó la periodista de Latina.

Es importante indicar que, Magaly Medina condujo su programa de espectáculos ‘Magaly TeVe’ por 7 años ininterrumpidos, con el que se ganó el corazón de las amas de casa, pero no pasó lo mismo con los personajes de la farándula.

El Papa se olvida que el chisme no es una cuestión de género. La gran mayoría de chismosos que conozco son hombres! https://t.co/lOZunmmQli

Comprensión es lo que hace falta. El Papa da jalón de orejas a las monjas. No generaliza respecto al chisme y el género femenino. Bajo tu óptica diría q el Papa acusa a peruanas de ser chismosas, y NO es ese el mensaje. No tergiversar