Beto Ortiz llama "soberbio" a Paolo Guerrero tras la resolución del TAS

Esta mañana los peruanos recibieron la noticia que tanto se temía. El TAS amplió su sanción a 14 meses y Paolo Guerrero, con ello el delantero de la selección no jugará el próximo Mundial Rusia 2018.

Tras conocer la noticia, Beto Ortiz utilizó sus redes sociales para referirse al tema y manifestó que Paolo Guerrero se quedó sin mundial por soberbio.

“Pudo haberse quedado tranquilo, pero no, Paolo se puso necio: pretendía que le bajen la sanción a cero. Resultado: él se quedó sin mundial y nosotros, sin Paolo. Qué tristeza. La soberbia se paga muy caro”, escribió el periodista en su cuenta oficial de Facebook.

Miles de cibernautas se mostraron en contra de lo dicho por Beto Ortiz y defendieron a Paolo Guerrero.

“Si él no apelaba, igual la otra parte puede hacerlo. Además, si tu verdad es que eres inocente y estás confiado en ella, vas a luchar hasta el final”, “Cuando la gente no entiende o no lee, que la apelación fue por las dos partes (Guerrero y WADA) y lo que al parecer él buscaba fue probar su inocencia, más que jugar un mundial”, son algunos de los comentarios que se leen en el post realizado por Beto Ortiz.

Paolo Guerrero fue suspendido provisionalmente por 30 días en noviembre de 2017 tras un examen antidopaje realizado en la confrontación entre Argentina y Perú, por las Eliminatorias previo al Mundial Rusia 2018. La presencia de la sustancia benzoilecgonina, principal metabolito de la cocaína fue encontrado en el cuerpo del delantero peruano.

Paolo Guerrero fue el gran ausente de la Selección Peruana en el repechaje ante Nueva Zelanda; sin embargo, el país selló el regreso a la competición tras 36 años al vencer 2-0 a los neozelandeses en el Estadio Nacional.