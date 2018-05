Mijael Garrido Lecca comparte peculiar mensaje tras salida de Magaly de Latina

La salida temporal de Magaly Medina de Latina debido a la forma en la que se refirió en sus redes sociales y en su programa al fallo adverso que dio el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en contra de Paolo Guerrero ha generado diversas reacciones en las redes sociales.

Mijael Garrido Lecca sorprendió a sus miles de seguidores luego que en Twitter y en Facebook compartiera una fotografía donde lo vemos junto de Tilsa Lozano y acompañó la imagen con un peculiar mensaje.

“¡Hasta pronto mundo cruel! ¡Salud!”, escribió el periodista junto a la foto.

La imagen ha generado miles de reacciones entre los cibernautas y alcanzó más de 4 mil “me gusta” y 190 compartidos.

“Todo da vueltas no tengo nada en contra de Magaly, pero lo mismo paso con Mijael…cosa que me pareció muy injusta pues él fue un periodista muy profesional”, “Me encanta verlos unidos y con un poco de sarcasmo, al buen estilo de quien ahora ya no está. Por ustedes. Y por mí que ya esperaba que esa señora deje las pantallas y hacia las mañanas estresantes. ¡SALUD!”, fueron algunos comentarios de los seguidores.