Paolo Guerrero habló sobre supuesto acercamiento con Alondra García Miró

¡Sin peros en la lengua! Paolo Guerrero habló con el programa En Boca de Todos sobre los recientes rumores que indican que se habría encontrado con su expareja Alondra García Miró en el sur de Lima.

“No sé de dónde están sacando. Están hablando sin prueba, tengan cuidado con esas informaciones”, dijo muy tajante Paolo Guerrero.

Lo que si no negó Paolo Guerrero es que aún mantiene una relación amical con su expareja, sin embargo, reveló que no mantienen comunicación, descartando algún encuentro entre ellos.

“Sí, pero no, tengan cuidado. De que hay amistad, hay una amistad, pero no especulen cosas que no… No mantengo comunicación, por favor, no especulen cosas”, añadió Paolo Guerrero mientras se toma fotografías con sus fans.

A Paolo Guerrero también se le preguntó por Thaísa Leal, pero se negó a dar detalles de su romance con la bella nutricionista. “Es mi vida personal y de verdad no la comento, espero que respeten”, dijo el capitán de la Selección peruana con una gran sonrisa.