Así anunció Magaly Medina que Paolo Guerrero no irá al Mundial Rusia 2018

Magaly Medina, en su programa “La Purita Verdad”, anunció que el TAS amplió la sanción de Paolo Guerrero a 14 meses, con ello el delantero de la selección no jugará el próximo Mundial Rusia 2018.

“Nos vamos con el perro calato…. ¿No? Vamos con… Vamos… Una noticia de último minuto. Ya salió la sentencia del TAS. El Tribunal de Arbitraje ha decidido sancionar al jugador Paolo Guerrero con 14 meses de suspensión. Y como dice la página, está fuera de la Copa del Mundo. Guerrero no forma parte de la Copa del Mundo. El TAS no le creyó a su defensa. El TAS lo considera culpable”, dijo Magaly Medina en su programa.

Magaly Medina aprovechó la oportunidad para para enviarle una reflexión a Paolo Guerrero e hizo referencia a la vez que fue a la cárcel porque no creyeron en su verdad.

“Debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo entiendo personalmente, que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas”, puntualizó Magaly Medina.

Como se recuerda la FIFA le impuso a Paolo Guerrero una sanción de un año, desde el 3 de noviembre pasado, por la que no pudo jugar la repesca del Mundial ante Nueva Zelanda, pero luego su Comité de Apelación le redujo a seis meses el castigo.

No conforme con la reducción de la sanción, el jugador acudió al TAS para solicitar la total absolución, y el tribunal celebró la audiencia con las partes el pasado día 4, fecha en la que Guerrero terminaba los seis meses de sanción.

Tanto la FIFA como la AMA pidieron el aumento del castigo, reclamación estimada en parte por el TAS, según informó este lunes este organismo.