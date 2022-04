La pareja conformada por Christian Domínguez y Pamela Franco participaron de un segmento del programa “Estás en todas”, donde contaron detalles poco conocidos de su relación. Entre sus revelaciones, confesaron que sus peleas suelen producirse por el trabajo.

“Siempre tenemos una misma discusión, una misma diferencia, que es por el trabajo”, señaló Franco, quien aclaró que el padre de su hija está acostumbrado a largas rutinas de trabajo; sin embargo, debido a la carga familiar y el cuidado de su hija ella no ha podido adaptarse completamente a su ritmo.

“Con la carga familiar es muy difícil para mí organizarme, todavía no puedo, me duele irme tres días a trabajar y dejar a mi hija, me parte el alma. Él está acostumbrado a este tipo de rutinas, pero a mí me cuesta”, precisó.

En este sentido, Christian Domínguez coincidió en que sus discusiones suelen ser por temas laborales, a lo que Pamela Franco lo calificó como ‘explotador’. “Cuando a él le digo algo como madre, le digo mi sentir, él nunca me ve como su pareja, como madre, me trata como una trabajadora”, respondió Pamela Franco.

Cantante dice que Domínguez la trata como su empleada.

Por su parte, Christian Domínguez se defendió y resaltó que las comodidades de las que ahora goza son fruto de su arduo trabajo por años. Sin embargo, reconoce el gran trabajo que Pamela Franco hace con él.

“Fue mucho esfuerzo, dedicación, es estar ahí, pero también la comprendo porque ella no quería estar en este mundo, estuvo porque es talentosa y de casualidad dejó su carrera por empezar”, acotó el cantante de cumbia.

