Paloma Fiuza no piensa casarse con Facundo González y este es el porqué

Pese a mostrarse como una de las parejas más sólidas de la farándula, la relación entre Paloma Fiuza y Facundo González no terminaría en el altar, tal como lo aseguró la propia integrante de Esto es Guerra.

Paloma Fiuza confesó recientemente que ya no cree en el matrimonio, esto luego de la mala experiencia que vivió con su exesposo Jenko del Rio. La brasileña manifestó además que no estaría dispuesta a perdonar una infidelidad de Facundo González.

“Por la experiencia que he tenido casada, descarto que con Facundo me llegue a casar, prefiero la convivencia, aunque sea difícil o complicada”, dijo Paloma en entrevista al diario El Popular.

“Si hay una infidelidad o me engaña con otra persona me separaría sin pensarlo de Facundo, porque me ha sido infiel, es algo que no perdono. Él es bastante coqueto porque es parte de su personalidad, pero sé que me ama”, añadió.

Eso sí, si bien no es algo que esté en sus planes a corto plazo, Paloma Fiuza cree que sería muy feliz cuando se convierta en madre.

“La posibilidad de ser madre aún está un poco lejos, sin embargo, no lo descarto en el futuro porque sí me gustaría ser mamá”, sostuvo.