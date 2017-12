Padres de Christian Domínguez se quiebran por drama con Karla Tarazona

Christian Domínguez estuvo este jueves en En boca de todos y se refirió a su comentado encuentro con Karla Tarazona. Pero el cantante no estuvo solo, pues sus padres llegaron hasta el set para darle todo su apoyo.

Don Oscar y Doña María lamentaron que, debido a las diferencias entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, no hayan podido ver a su nieto Valentino en un año.

“Por el bien de los niños y poder estar juntos con la familia. Mucho, pero Dios es grande y ojalá que por estas fiestas navideñas”, dijo al borde del llanto el padre del cumbiambero.

“No lo veo a Valentino hace un año, pero espero verlo pronto. Sé que Dios va a permitir verlo pronto”, dijo la madre de Christian, también bastante conmovida.

En cuanto a Christian Domínguez, este se mostró arrepentido de haberse encontrado con Karla Tarazona en el set de Espectáculos.

“Me equivoqué en ir y dar mi versión. Durante un año callé y mucho. Estos temas se debían manejar en cuatro paredes, pero no se logró. Siento que no he conseguido nada. Por mi parte el tema está cerrado”, manifestó Cristian Domínguez en el programa En boca de todos.