Paco Bazán no se calla y da fuerte comentario sobre los "chicos realitys"

Paco Bazán acudió al avant premier de la película Un pequeño favor y habló sobre el buen momento que pasa ante cámaras en el matutino y al frente del programa sabatino Día seis, que conduce junto a Fiorella Chirichigno.

“Cuando me ofrecieron el bloque deportivo de ATV sabía que debíamos llegar a todo público, y como actor me ha sido muy fácil unir el entretenimiento a la información. No importa si no sabes de deportes, ves el bloque y la vas a pasar bien”, señaló Paco Bazán.

Bazán ha sido modelo, reportero, actor y ahora comentarista deportivo. Ante ello, el galán aclara que se siente todo un comunicador que ama todo lo que hace.

“Soy un apasionado de todo lo que hago. La misma pasión y emoción que ves en el bloque deportivo, la vas a sentir si nos tomamos un café hablando de métodos de actuación, política o la crisis en Alianza Lima”, explicó.

Consultado por su paso como chico reality en Titanes y si le molesta que éstos sean tildados como “calabacitas”, el actor dijo: _“¿Por qué tendría que molestarme? Cada uno construye su carrera. Si a un chico bonito de la calle le dicen para que ingrese a un reality, bacán pués. Pero si después de dos o tres años sigue en ese mismo reality, ese chico no se ha preocupado por aprender a hablar, expresarse o aprender algo más, entonces por supuesto que es un calabacito. Así de simple”.

Paco Bazán acudió al avant premier de la película Un pequeño favor. (Foto: Difusión)

DATO

“Un pequeño favor” transita entre el género thriller y la comedia, donde las protagonistas son Blake Lively y Anna Kendrick.