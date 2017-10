Pablo Montero besó a fan sin darse cuenta que era hombre

El reconocido cantante y actor mexicano Pablo Montero es uno de los artistas que durante sus conciertos gusta de interactuar con sus fans, pero esta vez se llevó una gran sorpresa que dio mucho de qué hablar.

Hace unos días el cantante ranchero fue el encargado de amenizar la boda de la senadora mexicana Iris Vianey. Y cuando cantaba en el escenario se acercó al público y terminó besando a uno de los presentes, pero no se dio cuenta que era un transexual.

Las imágenes del incidente fueron difundidas por TV y Notas, en esta vemos cómo Lucía Cabañas, cuyo nombre original es Lucio, siguió el beso del artista cuando este dejó de cantar el tema “Se me olvidó otra vez”.

“Él fue quien me jaló para darme el beso; yo quería quitarme, pero no me dio chance. No esperaba que sucediera eso, jamás me aventé a besarlo”, dijo el cantante a TVNotas respecto al incidente.