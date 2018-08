Pablo Heredia reveló la razón de su ruptura con Alessandra Fuller

Hace aproximadamente diez días, las conductoras del programa ‘En boca de todos’, Tula Rodríguez y Maju Mantilla, dieron a conocer que Alessandra Fuller y Pablo Heredia habían terminado su relación amorosa.

Desde ese entonces, ni la actriz ni Alessandra Fuller ni Pablo Heredia se habían pronunciado respecto a los motivos que provocaron la ruptura, y ambos habían evitado dar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, Pablo Heredia no pudo huir de las cámaras del programa de espectáculos de América Televisión la noche del último jueves, que lo abordaron mientras disfrutaba el concierto que ofrecieron Maluma y Marc Anthony en el estadio Monumental.

El galán argentino negó tajantemente que haya sido provocado por una infidelidad. “No, no, no para nada. La relación se terminó muy bien, nada grave ni nada para quitarle el habla o pelearnos. Al contrario, la verdad nos queremos mucho y somos familia”, fue lo primero que dijo.

Heredia reveló que aún mantiene contacto con la ‘quinceañera’. “O sea que no estemos más juntos no significa que no nos hablemos. Uno se puede separar, pero no pelearse con la persona que compartió tanto tiempo. Ale es una súper buena persona”, señaló.

Asimismo, Pablo Heredia agregó que siempre le va a desear lo mejor a Alessandra Fuller, pese a que ahora sus vidas han tomado rumbos distintos “Si hoy el camino no nos sigue acompañando, yo le voy a desear siempre lo mejor”, finalizó.



Pablo Heredia reveló la razón por la que él y Alessandra Fuller terminaron. (América TV)