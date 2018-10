OMD: Legendaria banda llega por primera vez a Lima

Una de esas bandas legendarias que faltaba llegar a este lado de Sudamérica, por fin pone fecha e incluye a Perú en su gira mundial. Los tremendos OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark), quienes junto a Depeche Mode sentaron las bases de la futura música electrónica en el viejo continente, tocarán por primera vez en Lima, el 30 de enero en Los Domos de la Costa Verde.

Este show es gracias a Move Concerts, productora de conciertos como New Order, The Psychedelic Furs y Echo & the Bunnymen en Lima.

OMD, fundado en 1978 por Andy McCluskey (voz principal y bajo eléctrico) y Paul Humphreys (sintetizador, coros y, ocasionalmente, voz) es considerada una de las bandas pioneras del Synth-Pop e indiscutibles dueños de un sonido “extraño” que siguieron manteniendo y que los distinguiría hasta la actualidad.

El dúo pertenece a una generación que demostró con éxito que las máquinas podían transmitir emociones y un sintetizador era tan válido como una guitarra a la hora crear arte pop.

Bastante experimentales en sus inicios, tocaron el cielo del techno pop con “Organisation” (1980) y “Architecture & Morality (1981), que incluían joyas como “Joan of Arc”, “Souvenir” o la antibelicista “Enola gay”, por citar algunos “hits”.

La influencia que OMD ha tenido en grupos de todo el mundo es innegable, bandas como The XX, The Killers o LCD Soundsystem, los han citado como uno de los máximos referentes a la hora de crear.

Unos OMD en estado de gracia, con un presente y un futuro luminoso, llegan al Perú para presentar todos sus éxitos el 30 de enero en Los Domos de la Costa Verde. Un show imperdible con el sello de calidad inconfundible en el mercado de Move Concerts.