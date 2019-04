Obra "Solo se trata de sexo", dirigida por Jorge Bazalar, en corta temporada teatral

La productora La Eme – Colectivo teatral inicia su temporada teatral 2019 en Amaru Casa Cultural con la obra “Sólo se trata de sexo” escrita por Cheli Gonzales, Gianmarco Loli y Mónica Talavera; bajo la dirección de Jorge Bazalar. Las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus.

Sólo se trata de sexo nos muestra cuatro historias que nos sumergen en la intimidad de los personajes. Cuatro historias acerca de sexo, amistad, amor y confusión. Todas entrelazadas por aquel acto humano que nos desfoga de tensión y, por qué no, nos llena de amor.

Una comedia que no sólo nos hará reír, si no que nos hará sentirnos incómodamente identificados.

Sólo se trata de sexo cuenta con las actuaciones de Augusto Alza, Cheli Gonzales, Gianmarco Loli y Mónica Talavera.

Además, la puesta en escena cuenta con música en vivo de la banda de indie rock Canvas, liderada por Mafer Marquina. La banda actualmente está culminando la grabación de su primer EP que será lanzado a mediados de mayo.

“Hablar de sexo, específicamente del acto sexual en este proyecto nos es interesante, ya que es un tema universal, tocado a veces con pinzas o tabúes”, menciona el director Jorge Bazalar.

“El acto en sí es la forma física de unir a dos personas y en estas obras lo que vemos es eso, pero no sólo del acto físico si no de mucho más. Vemos como una pareja que tiene problemas al no haber sido sinceros del todo, puede encontrar otras maneras de seguir. Vemos a dos amigos que nunca se han atrevido a decirse lo mucho que se aman. Vemos a dos desconocidos que en una noche de alcohol terminan juntos y las circunstancias los obligan a conocerse. Vemos los miedos y lo difícil que puede ser para un padre aceptar que su hija ya no es una niña. Cuantas de nuestras historias están relacionas al sexo. Cuanto de lo que hemos vivido o de lo que pretendemos que pase está relacionado a eso: el sexo”, finaliza.

La Eme – Colectivo Teatral es una productora dedicada a forjar teatro independiente desde una mirada fresca de jóvenes actores, dramaturgos y productores. Comparten historias del día a día, de aquellas que somos testigos, de las cuales tenemos voz y voto para hablar y que van de la mano con lo que ocurre en nuestra sociedad actual.

Lo que debes saber

Temporada: del 26 de abril al 12 de mayo, de viernes a domingo a las 8:00 pm.

Lugar: Amaru Casa Cultural. Jr. Sucre 317, Barranco

Entrada general: S/30. Entrada estudiantes: S/25

Preventa (hasta el 25 de abril): S/20

Entradas a la venta: en Joinnus y el Fan Page de La Eme

Boletería el mismo día de las funciones.