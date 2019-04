"La Nueva Invasión": Músico de la banda anuncia su alejamiento tras denuncias contra su ex compañero

Fernando Castro Chávez, ex integrante de La Nueva Invasión, anunció su alejamiento de la agrupación con un comunicado publicado en su cuenta de Facebook. El músico dijo no estar de acuerdo con la actitud que tomó la banda tras las denuncias de abuso físico y psicológico en contra de su ex compañero Luis Antonio Vicente.

En su extensa carta, el ex miembro de “La Nueva Invasión” asumió sus errores y se disculpó por no actuar adecuadamente ante las dos denuncias de agresión en contra de su ex compañero. Además, dijo que el primer comunicado que emitió la banda no representa su indignación.

“Un futuro diferente requiere medidas radicales es por eso que decido dar un paso al costado de ‘La Nueva Invasión’, nada de lo que se diga desde esa plataforma me representa en adelante. Es un momento muy difícil para mí por todo lo que esta decisión involucra y comprendo la indignación por como ha quedado demostrado lo normalizada que tenemos la violencia”, manifestó el cantante.

“Espero que con esto se genere un poco de respeto y que cesen los ataques en contra de las mujeres. Hoy tengo un análisis profundo, revisando cada uno de mis actos. Asumo y reconozco mis errores, pido disculpas por ellos al no reaccionar adecuadamente ante las dos denuncias por agresión contra el ex-vocalista de La Nueva Invasión, pido disculpas también por el comunicado inicial de la banda que sólo ayudó a generar una mayor indignación”, agregó en su misiva.

Fernando Castro Chávez explicó que el pasado sábado “La Nueva Invasión” se presentó en un festival junto a Luis Antonio Vicente, pese a que la “Feria Perú Independiente” había anunciado la cancelación de su espectáculo; sin embargo, se echaron atrás luego de recibir comentarios que señalaban una posible denuncia a Indecopi por no cumplir con el line-up oficial.

“El día sábado en una situación de mucha ansiedad y presión como organizador del festival y parte de ‘La Nueva Invasión’ tomamos una mala decisión empujados por obligaciones legales. En este panorama exigimos que esta presentación no podía darse si no era para pedir disculpas y asumir responsabilidades, al no escuchar estas disculpas, Carol, organizadora del festival, toma acción y detuvo el concierto porque el agresor, una vez más, violentaba el espacio de confianza”, precisó.

“Ante esto asumo el grave error de permitir que la banda se presente junto al ex vocalista. Fue una ofensa para las afectadas y me hago cargo, por lo que voy a tomar un receso como parte de la organización del festival. Además me lleva a revisar mis reacciones ante este tipo de situaciones. Quiero dejar en claro mi repudio ante todo tipo de violencia desde mi lugar como hombre, compañero, padre, artista y gestor cultural. No estuve a la altura de las circunstancias, estoy trabajando para cambiar este tipo de reacciones y mejorar como persona, el camino es largo y estoy en ese proceso. Disculpas nuevamente”, finalizó en su carta.

Recordemos que el pasado 30 de marzo, Paloma Duarte Soldevilla, ex pareja de Luis Antonio Vicente, denunció a través de su cuenta de Facebook que fue víctima de abuso físico y psicológico de parte del cantante durante los cuatro años que mantuvieron una relación*

Además, un día antes, otra de sus ex parejas identificada como Luz María Beatriz, también utilizó sus redes sociales para denunciar un acto de violencia por parte del músico.