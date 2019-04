Una noche de salsa: La India alista nuevo álbum con tangos, boleros y mariachis

De las mujeres que han hecho historia en la salsa, La India puede presumir que lleva más de tres décadas de carrera artística gracias a su público, a los que la quieren y a los que no.

“Lo complicado no es llegar, sino mantenerse. Con los años están los discos, la trayectoria, las experiencias, los conciertos, los fanáticos, los ‘haters’, que también ayudan, y los que me contradicen. De ellos aprendo más porque me retan”, destacó la Princesa de la Salsa.

En un tono relajado enfatizó que de esos que le han puesto limitaciones es de quienes saca más provecho. Le gusta que la contradigan y le digan que no.

“Me sirve para decir ‘sí puedo’; amo mi trabajo y cumplo, porque no es sólo la música y cantar, es saber qué mensaje vas a dar como artista”, dijo la originaria de Río Piedras, Puerto Rico, y quien creció en el barrio del Bronx, en Nueva York.

Si bien la salsa le ha dado fama, no fue el género en el que inició. Su primer disco titulado “Breaking Night” se editó en 1990 y era de pop y hip hop. En este tramo ha grabado más de diez discos, el más reciente “Intensamente con canciones de Juan Gabriel”, lanzado en 2016 meses antes de la muerte de “El divo de Juárez”, le valió su primer Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Salsa.

Con ese disco cumplió su sueño de trabajar con el cantautor mexicano, a quien conoció cuando le cantó en el tributo “Persona del Año 2009” de los Grammy Latinos y con quien sostuvo una amistad especial, de afines; de él recuerda que la trataba como “un hombre trata a una reina”. Y por ello quiere seguir cantando y honrando a Juanga.

Ahora India tiene un nuevo reto para este 2019, grabar un disco que incluya tres géneros que le apasionan: tango, boleros y mariachi, y se encuentra trabajando con el cantante de tango Luis Prado para grabar clásicos de ese género.

“Es un lado que la gente no ha oído de mí, y no quiero quedarme sin grabar algo así de interesante. Claro que me encanta la salsa y volveré a grabar con Sergio George, el responsable de muchos de mis éxitos”, compartió.

Y por otro lado, quiere grabar con mariachi algunos de los temas de Juan Gabriel haciéndose acompañar del conjunto de músicos que acompañó a Juanga.

“Será toda una nueva etapa y no puedo más que agradecerle a Dios todos los días de mi existencia”, finalizó la cantante boricua.

La India, también alista las celebraciones de sus 50 años de vida artística para ello lo hará primero en Perú el 27 de abril en el marco del festival Una noche de salsa que este año se hará en el Jockey Club del Perú y donde también actuarán Jerry Rivera, el grupo Niche, El Gran Combo de Puerto Rico, Daniela Darcourt, Josimar y su Yambú y la orquesta chalaca Zaperoko.

Las entradas están a la venta en Teleticket de Wong y Metro con un 15% de descuento , con precios desde s.80 nuevos soles la Preferencial, s.170 la Vip, s.270 la Super Vip, y s.380 la Zona Pilsen.